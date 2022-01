(Formazioni) Juventus/Napoli, ballotaggio Chiesa-McKennie. Zielinski alle spalle di Mertens

Domani sera, salvo imprevisti, si dovrebbe giocare all’Allianz Stadium, la sfida tra la Juventus e il Napoli, per la prima del girone di ritorno. In casa bianconera, diverse le assenze: Chiellini, Pinsoglio e Arthur per il Covid, per influenza Pellegrini e Kajo Jorge, infortunio per Bonucci. Sulla formazione Rugani in difesa con De Light, ai lati Cuadrado e Alex Sandro. A centrocampo Rabiot e Locatelli. Mentre in attacco ballottaggio Chiesa-McKennie ma qui dipenderà anche dal modulo. In casa Napoli invece tantissime assenze, causa Covid e chi impegnato in Coppa d’Africa. Oggi nuovo giro di tamponi e per la formazione Zielinski trequartista alle spalle di Mertens. Ovviamente Asl permettendo.

Fonte: CdS