Di una cosa Insigne non avrà nostalgia, lo afferma Don Alfonso dal Canada

A distanza di 7300 chilometri Insigne non avrà nostalgia della dieta mediterranea, di cui Alfonso Iaccarino, suo padre, è ambasciatore nel mondo.

«Sicuramente no, anche perché siamo orgogliosi della nostra cucina e del nostro stile. Ma è evidente che non abbiamo potuto portare qui tutto. E allora ci sono pasta, olio, pelati della nostra terra che uniamo a prodotti artigianali e biologici del Canada, tra cui formaggi e verdure. Rape e funghi, poi, sono di assoluta qualità. Un piatto da suggerire a Lorenzo? Spaghetti aglio, olio e peperoncino con sgombro in carpione»