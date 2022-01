Del Genio, giornalista: “Si ritornerà a scovare talenti, come Lavezzi e Mertens”

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sulle polemiche per l’addio di Insigne: “Insigne? Più che altro sono curioso di capire il sostituto che caratteristiche avrà. Spalletti potrebbe chiedere un giocatore diverso per non dipendere da Osimhen e aggiungere un altro elemento con quelle caratteristiche. Deprimersi? Io non mi deprimo per nessuno, è chiaro oltre i 30 anni si può iniziare una fase calante; ma anche perdendo quelli giovani per questioni contrattuali, perché sarà motivo di scontro un po’ con tutti. Il Napoli dovrà farsi trovare pronto sui sostituti e costruire con una logica diversa, cambiando il dna tutto in un botto.

Adama Traoré? Ormai è già conosciuto, gioca comunque a destra, ma bisogna andare su elementi meno conosciuti che stanno emergendo perché per quelli lì si entra in un’asta o richieste di stipendio che il Napoli non può soddisfare. Acquisti come Lozano e Osimhen il Napoli non li prenderà più, bisognerà tornare a scovare i Lavezzi e Mertens come quando arrivarono a Napoli da sconosciuti”.