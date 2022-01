Covid, 70 casi in serie A: qualche partita è già virtuale

La lista dei contagiati in serie A aumenta in maniera esponenziale, nessuna squadra è ormai immune. L’Udinese ha 9 positivi, il Verona 10, la Salernitana è un vero focolaio ed è stata “fermata” dall’ ASL. Che cosa accadrà a Verona? L’Hellas ospiterà la Salernitana il 9 gennaio allo stadio Bentegodi per una partita fino ad ora solo virtuale. L’Asl di Salerno, attraverso il dottore Saggese Tozzi, Direttore UOc Igiene pubblica e Referente attività Covid, ha ribadito: «La Salernitana resta a Salerno, non si muove per Verona. Vedremo come evolverà la situazione». Il calcio è travolto dal Covid: 70 casi in Serie A. Non c’è un protocollo che possa essere applicato in maniera uniforme e inequivocabile e nel frattempo, dentro la vacatio, si insinua il virus e interviene l’Asl le cui disposizioni sono già state considerate prevalenti e determinanti dal presidente della Federcalcio, Gravina.

Il Mattino