Corbo, giornalista: “Questa giornata andava bloccata”

Antonio Corbo, giornalista, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “L’intervento dell’ASL sembra tardivo, si poteva fare già ieri. E’ innegabile che l’ASL debba intervenire. Già questa mattina nel mio blog parlavo del fatto che questa giornata andava bloccata, la Lega Calcio non ha l’ambito di discrezionalità di prendere decisioni importanti di questo tipo. La Serie A doveva seguire l’esempio delle leghe minori che hanno rinviate le partite. La Federcalcio si sente l’espressione di un potere del Governo, non vogliono intervenire con le direttive di questi, ma la verità è che in questo momento queste direttive sono completamente confuse. Credo onestamente che ancor prima di rinviare la giornata andavano chiusi gli stadi, non c’è la possibilità di controllare che tutti rispettino il distanziamento e indossino la mascherina, andavano ancor prima vietate le trasferte. La lega di A è suscettibile a pressioni di squadre che non hanno contagiati e voglio approfittare del vantaggio contro delle dirette avversarie. Che Insigne vada a giocare in Canada con un ingaggio stratosferico mi fa piacere per lui e per il Napoli, così viene a svanire una possibile polemica poichè sarebbe stato illogico da parte del Napoli fare offerte tipo 11 milioni a campionato. Sono perplesso per la mancanza di dialogo tra Insigne e il Presidente, mi aspettavo si sentissero prima della firma a Roma di Lorenzo, spero che ci sia stata almeno una telefonata per comunicare questa situazione”