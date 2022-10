Conferenza stampa Massimiliano Allegri: “Contro il Napoli out Morata, Bonucci e Ramsey. Il rinvio? La mia opinione non conta molto”

Questo pomeriggio c’è la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, alla vigilia della sfida contro il Napoli. “Morata? Al 99% resterà alla Juventus, ma domani non verrà convocato, mentre Ramsey è rientrato oggi dalle vacanze. Su Bonucci non ci sarà conto il Napoli e anche contro la Roma. In difesa abbiamo due centrali, mentre i terzini tre calciatori. A centrocampo? Tre giocatori per due posti, mentre Arthur è positivo, in attesa dell’esito del tampone. Sul rinvio della gara, la mia opinione non conta molto, noi dovremo preparare la sfida al meglio, basandoci su quello che ci dicono, visto che ci sono organi competenti”.

