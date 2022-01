“Chiediamo perciò l’immediata interruzione del campionato”, l’appello di De Giovanni e Ruotolo

Ormai i casi di positivi al Covid non si contano più, e questo ovviamente non esclude lo sport, in particolare il calcio. Le squadre con tanti giocatori contagiati, o in quarantena, sono tante ed il campionato rischia di essere così falsato, come scrivono nel loro appello lo scrittore Maurizio De Giovanni, ed il giornalista Sandro Ruotolo. “Continuare a giocare il campionato di calcio di serie A, oltre a falsare irrimediabilmente ogni tipo di risultato finale, in queste condizioni dimostra, una volta di più, che il governo del calcio non è altro che una repubblica delle banane che vive nell’assoluta inconsapevolezza di quello che accade nel mondo. Chiediamo perciò l’immediata interruzione del campionato per salvare almeno la faccia di uno sport così amato che assomiglia sempre di più a quelli che ballavano sul ponte del Titanic mentre la nave affondava”.