Caputi, giornalista: “Avremmo tutti fatto la stessa scelta di Lorenzo”

Massimo Caputi, giornalista, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Spalletti non è fortunato, in questa circostanza lui centra poco, rispetto al caso Totti è differente. La situazione va gestita nel migliore dei modi, con i risultati in campionato potrà evitare che si parli troppo di questa cosa. Da una parte fa sensazione, dall’altra non sono meravigliato da questa scelta di Insigne. Avremmo tutti fatto la stessa scelta di Lorenzo, sicuramente a quelle cifre ha fatto bene. In questi giorni si è discusso molto del fatto che in questi campionati si sparisce dai radar europei e della nazionale, è chiaro che un giocatore come Insigne, che è un simbolo del Napoli, figlio di questa terra, ha sempre dato tutto per questa maglia. Mi aspetto che viva un finale di stagione importante per salutare la sua squadra”.