CALCIO FEMMINILE – Tre casi di positività nella Sampdoria di Cincotta

La Sampdoria Women è tornata a Bogliasco. Le blucerchiate hanno svolto al “3 Campanili” la prima seduta del 2022 in vista della gara con la Lazio, in programma sabato 15 gennaio al “Garrone” (ore 14.30, diretta TIMVISION) e valevole quale 12.a giornata di Serie A TIMVISION. Nel corso della seduta mattutina Antonio Cincotta ha potuto contare già sulla nuova arrivata Federica Rizza.

Positività. Intanto i referti dei controlli effettuati nei giorni scorsi hanno evidenziato positività al Coronavirus-COVID-19 per tre calciatrici – Caterina Bargi, Amanda Tampieri e Stefania Tarenzi – e un membro dello staff. Vaccinati e asintomatici, non hanno avuto contatti diretti con gli altri componenti della squadra. Attualmente si trovano in isolamento, in attesa di essere ritestati nei prossimi giorni. La società informa inoltre di aver dato comunicazione alla competente Autorità Sanitaria Locale e di applicare tutte le procedure previste.

Fonte: sampdoria.it