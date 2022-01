ASL Veneto non interviene, il Verona parte per la trasferta con lo Spezia

L’ASL Veneto non interviene, ed il Verona parte per la trasferta con lo Spezia. La partita è in programma per il 6 gennaio alle ore 14.30, a La Spezia, allo Stadio “Alberto Picco“.

Nella giornata di ieri, è arrivata la comunicazione di dieci positività al Covid-19 nell’Hellas Verona. Anche nello Spezia, però, ci sono diversi casi di positività. La situazione era monitorata dall’Asl veneta.

Poco fa c’è stato il via libera: la squadra gialloblù è stata autorizzata per la trasferta dall’Autorità Sanitaria Locale. L’Hellas Verona è in viaggio verso La Spezia e la gara si giocherà come da calendario.

Fonte: gianlucadimarzio.com