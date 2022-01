Alvino: “Insigne potrebbe andare al Toronto anche adesso a zero”

Carlo Alvino ha parlato a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: “Sono sempre stato un tifoso di Insigne come calciatore e uomo. L’unica cosa che non mi è piaciuta è stata la fiction realizzata ieri. Insigne è stato mal consigliato. Far intervenire su chiamata un giornalista e far riprendere quelle immagini è stata una cosa che non ho apprezzato. Questa è l’unica nota stonata che ha preso questa piega con buona pace di tutti, ma ripeto la fiction stona. A questo punto devo capire che chi ha realizzato la fiction ha un obiettivo ben preciso perché nulla è fatto a caso.

Insigne fino a giugno con la maglia del Napoli? Faccio fatica ad andare dietro a questa storia. Se il Toronto oggi bussa alla porta del Napoli, il Napoli non avrebbe alcun problema a cedere Insigne a zero. Il Napoli darebbe il suo cartellino a zero, così il Napoli risparmierebbe i mesi restanti di ingaggio

Rilanci? Il Napoli aveva offerto 3,6 milioni più bonus al calciatore, è stata questa la proposta di De Laurentiis”.

