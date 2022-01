Allegri potrebbe attingere dalla Juve Under 23 per via delle grandi assenze

Massimiliano Allegri potrebbe pescare ancora nelle fila della Juventus Under 23 per rimpolpare i ranghi dei grandi in vista della partita contro il Napoli. Nonostante il focolaio in seno alla seconda squadra – dodici positivi a oggi – secondo Tuttosport il tecnico livornese potrebbe convocare Alessandro Sersanti, diciannovenne centrocampista, così come Marley Aké. L’Under 23, ricordiamo, è ferma anche per lo stop al campionato di Serie C, che tornerà in campo solo fra una decina di giorni a meno di ulteriori rinvii. Più complicata la ricerca di un terzo portiere (Pinsoglio positivo): sarebbe dovuto essere Israel ma anche lui è fermo, mentre il vice Garofani è ai box per un problema alla spalla e il terzo Raina si è negativizzato solo ieri. Possibile la chiamata del 2004 Daffara.

Premi qui per altre notizie sullo sport