Per il Napoli è una giornata a dir poco caotica, dalla questione Covid all’Asl che non ha bloccato la partenza per Torino. In serata Rrahamani, Lobotka e Zielinski, sprovvisti di super green pass, sono partiti con la squadra. La buona notizia è che per tutti e tre i tamponi sono negativi, ma comunque per regolamento non potranno scendere in campo.

La Redazione