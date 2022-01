Zoff: “La partenza di Koulibaly ed Anguissa per la Coppa d’Africa ha complicato i piani di Spalletti”

Dino Zoff, ex campione del mondo, ha parlato oggi a Febbre a 90 su Vikonos Web Radio/Tv. “La sconfitta con lo Spezia ci sta, nel calcio di oggi, forse le assenze sono state determinanti, il Napoli ha avuto mille infortuni, poi la partenza di Koulibaly ed Anguissa per la Coppa d’Africa ha indubbiamente complicato i piani. Un tecnico allena senza lamentarsi, è chiaro, e tutti i calciatori sono uguali, ma siamo d’accordo che in alcuni frangenti servano giocatori quotati per gestire anche momenti e partite delicate”.