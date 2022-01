Zoff: “Insigne? Andare in Canada, al di là dei contratti allettanti, potrebbe non convenirgli”

Dino Zoff, ex campione del mondo con la nazionale, ha parlato oggi a Febbre a 90, su Vikonos Web Radio/Tv.

“Insigne? Credo sia nelle condizioni di dare molto al calcio d’alto livello, con il Napoli e la Nazionale si potrebbe spendere ancora molto. Andare in Canada, al di là dei contratti allettanti, potrebbe forse non convenirgli, non lo so, ma sono scelte personali”