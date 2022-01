Vigilia di Juventus/Napoli: la conferenza di mister Spalletti

Dopo la lunga pausa per le festività natalizie, nel giorno dell’ Epifania, ripartirà il campionato di serie A. Il Napoli ha ripreso da qualche giorno la preparazione e le situazioni difficili non mancano. Dai rientranti da monitorare ai casi Covid, ancora una volta Spalletti avrà gli uomini contati. Domani, quindi sarà già vigilia, vigilia di un match storicamente importante: Juventus/Napoli. Il tecnico azzurro, come fa solitamente, parlerà alla stampa. L’appuntamento per la consueta conferenza stampa è per domani alle ore 14.00 a Castelvolturno.