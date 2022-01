Una scelta coraggiosa da parte di Rocchi, è un arbitro emergente.

Sozza è un arbitro emergente, l’Aia gli dà un esame importante. Se è vero che al Var ci sarà uno dei veterani europei, ovvero Irrati, in campo a dirigere la allo Juventus Stadium sarà uno degli emergenti della classe arbitrale italiana: Simone Sozza. 34 anni, alla sua terza stagione in A, quest’anno sei gare dirette in massima divisione (l’ultima meno di un mesa fa: Sassuolo-Lazio) e ha incrociato il Napoli a Firenze, nella gara vinta contro i viola per 2-1. Un precedente anche con la Juventus e sempre contro la Fiorentina e la gara si è conclusa con la vittoria dei bianconeri per 1-0. Una scelta coraggiosa da parte del designatore Rocchi che ha quindi deciso per questo test di fuoco per il fischietto di Seregno che quest’anno non ha mai diretto big match tra le prime del campionato. Un esordio assoluto per una gara così affascinante e di cartello.

