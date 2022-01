Per Luciano Spalletti non sono giorni semplici quelli che porteranno alla sfida contro la Juventus di giovedì sera all’“Allianz Stadium”, contro la squadra di Allegri. Sono tante le assenze, causa Covid e la Coppa d’Africa. Ieri per fortuna è tornato ad allenarsi Andrea Petagna, dopo il tampone negativo. Nelle prossime ore invece è previsto il rientro di Elmas, salvo imprevisti, potrebbe essere inserito nella lista per la gara contro i bianconeri.

Fonte: F. Mandarini CdS