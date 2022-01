Tuanzebe è vaccinato. Nel Napoli 7 sono già in lista per la dose booster

No vax? In Germania no allo stipendio per i contagiati. Tuanzebe è vaccinato

Nel Napoli non ce ne sono. Perché solo in sette hanno due dosi ma sono già in lista per completare il booster. Anche il difensore Tuanzebe è tra i vaccinati della Premier. Ma sarebbero circa 35 i calciatori no-vax della serie A che dal 10 gennaio non potranno scendere negli spogliatoi e, dunque, giocare. Ma c’è un punto di incertezza: perché le società non possono certo obbligare un proprio tesserato a vaccinarsi. A quel punto, dunque, non potrebbero giocare (ma allenarsi sì). Quindi le società si troverebbero nella condizione di dover pagare lo stipendio a un calciatore che non possono utilizzare. In Germania alcune squadre hanno tagliato gli stipendi. Ma lo hanno fatto soltanto ai giocatori che sono risultati contagiati e non erano vaccinati.