Solo Lazio e Udinese non hanno casi Covid: la Salernitana è un focolaio

Luciano Spalletti si è messo quasi l’anima in pace: la formazione la fa insieme al dottor Canonico, responsabile dello staff medico. Il virus, in queste ore, sta oscurando il pensiero dei gol e persino la voglia di farli. Ma è tutta la serie A ad essere in apprensione: solo Udinese e Lazio non hanno giocatori positivi in rosa. Chi è messo malissimo è l’Avellino (Lega Pro) che ieri ha comunicato che sono diventati 11 i positivi al Covid-19. Insomma, in pieno focolaio. Come nel Taranto, dove i positivi al momento sono sette. La serie A neppure ha mai preso in considerazione l’idea dello stop. La Salernitana del nuovo patron Danilo Iervolino è ancora con il fiato in gola: dopo il forfait ordinato dalla Asl per la trasferta a Udine, il focolaio non si è ancora spento. Anzi: ieri altri cinque componenti del gruppo squadra sono risultati positivi. In tutto adesso i contagiati sono 11 (nove i calciatori). L’Asl è nuovamente stata allertata. Non è del tutto escluso un nuovo altolà in vista della gara con il Venezia di giovedì. Con l’unica differenza, che stavolta la Salernitana deve giocare in casa.