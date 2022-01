Secondo il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio, durante la trasmissione “E’ sempre calciomercato l’originale”, per Tuanzebe, obiettivo del Napoli, ci sono ancora da sistemare alcune situazioni burocratiche. In modo particolare le commissioni agli agenti. Sarà un prestito secco, senza riscatto, 600 euro fissi + 400 in caso di Champions e infine 200 in base alle presenze. Nei prossimi giorni farà le visite mediche.

Fonte: Sky Sport 24