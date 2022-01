SERIE A FEMMINILE – Federica Rizza passa alla Sampdoria

Giornata importante per la Sampdoria Women nel mercato in uscita e poi in entrata. C’è stata la rescissione del contratto con il portiere Babb che ritorna all’A.c. Milan. In entrata invece, sempre dal club rossonero, arriva il difensore classe ’97 Federica Rizza. Ecco il comunicato ufficiale del club ligure.

L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’A.C. Milan i diritti alle prestazioni sportive della calciatrice Federica Rizza (nata a Lodi, il 31 dicembre 1997).

Fonte: sampdoria.it