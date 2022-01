Report allenamento – La seduta mattutina e la situazione tamponi

Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Juventus in programma il 6 gennaio a Torino alle ore 20.45. Il gruppo, dopo una prima fase di attivazione e rapidità, ha svolto lavoro tattico e partita a campo ridotto. In seguito ai controlli per fine quarantena, Petagna è risultato negativo al Covid-19. Malcuit, mai entrato in contatto con il gruppo squadra, è invece risultato positivo al tampone molecolare, è asintomatico, e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio.

Entrambi i calciatori sono regolarmente vaccinati.

dal sito ufficiale della SSCN