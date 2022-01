Problemi per Allegri, linea difensiva bianconera “obbligata”

Addio di Morata, positività di Chiellini, probabile forfait di Bonucci. Anche in casa Juventus la situazione non è proprio delle migliori. Per il difensore, forse, stringendo i denti, un posto in panchina, ma l’obiettivo principale è averlo al top per la Supercoppa in programma il 12 gennaio con l’Inter. L’infortunio del 34enne getta nel panico Allegri che già in difesa deve fare a meno come detto di Chiellini, Pellegrini (influenzato) e Danilo (lesione alla coscia sinistra). Sempre out per positività al Covid anche Arthur e Pinsoglio mentre Kaio Jorge è influenzato. Per la Juventus è un bivio, questo con il Napoli: se vince si mette a meno 2 dagli azzurri riaprendo la corsa a un posto in Champions che appena un mese fa sembrava una chimera. Dunque, senza il recupero di Bonucci, la linea difensiva bianconera è praticamente obbligata: a destra se la giocano Cuadrado e De Sciglio, i centrali saranno De Ligt e Rugani mentre a sinistra verrà schierato Alex Sandro. Allegri ha dato diverse indicazioni ai centrocampisti nella seduta di ieri: potrebbero essere McKennie e Bentancur ad affiancare Locatelli. Mentre scalpitano per tornare in campo Chiesa e Dybala, reduci da infortunio. Bernardeschi potrebbe essere una delle chiavi del match, con la sua posizione in campo assai variabile.

Il Mattino