Niente Lozano all’orizzonte e oggi si conoscerà l’esito del tampone per Malcuit

Per il tecnico Luciano Spalletti non è una vigilia semplice, come del resto nell’ultimo periodo, viste le numerose assenze, ma in questo caso è legato al Covid. Ad esempio Lozano è ancora in Messico, dove ovviamente non potrà fare ritorno, fino a quando il tampone non si sarà negativizzato. Il calciatore nordamericano è ancora in isolamento come lo è Malcuit. Per il terzino francese invece stamattina è il giorno chiave per avere notizie sull’esito del tampone. Dovesse essere negativo, come lo è stato per Petagna, allora tornerà ad allenarsi in gruppo.

Fonte: F. Mandarini CdS