Napoli-Tuanzebe, ritardo burocratico “preventivato”

In casa Napoli sono ore frenetiche per quanto concerne la trattativa per il difensore Alex Taunzebe. Non ci sono rischi che l’affare possa avere esiti diversi, la base sarà prestito secco, come d’accordo tra i due club, ma è chiaro che ci vogliono ancora dei giorni. Ritardi burocratici che la società azzurra aveva messo in preventivo, difficilmente quindi ci sarà per la Juventus, ma si spera che possa esserci tra Sampdoria o Fiorentina in Coppa Italia nella lista dei convocati.

Fonte: Fabio Mandarini Corriere dello Sport