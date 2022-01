Insigne, il Newcaste vuole provarci: pronta l’offerta per il capitano

Sembra che la firma sia prossima, quella che legherà Lorenzo Insigne al Toronto. Altre proposte pare che il capitano del Napoli non le abbia prese in considerazione, però la Premier…Tuttosport scrive che il Newcaste sarebbe prontissimo a fare arrivare la sua offerta per tentare il napoletano.

“Non vuole distrazioni, Insigne, e ha già rifiutato alcune proposte che gli sono arrivate di recente. In primis l’Inter, ma anche l’Atletico Madrid e pure la Juventus, tutte società che avevano fiutato l’affare prendendo a parametro zero un campione che ha contribuito a riportare in Italia la Coppa Europa per nazioni, dopo un’assenza di 53 anni. Esiste una sola alternativa al Toronto, ed è la Premier, da dove gli arriverà a breve un’offerta scritta da parte del Newcastle”.