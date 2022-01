Insigne allo Stadium ci sarà: il Napoli è ancora una priorità

Lorenzo Insigne aspetta la ripresa del campionato con la stessa voglia con cui i bambini il 6 gennaio aspettano la Befana. Lorenzo, proprio come loro, aspetta, in trepidante attesa. Il suo contributo sarà fondamentale, anche perché tutto il popolo napoletano si aspetta una risposta sul campo alla dichiarazioni d’amore già fatte a parole. Sì, perché l’impressione è che nella calza della Befana, il capitano del Napoli potrebbe anche trovarci un’abbondante razione di monete d’oro. Infatti c on il Toronto sembra sia solo una questione di tempo, poco. E il Napoli sembra anche pronto ad ascoltare l’offerta dei canadesi per perfezionare la cessione subito, senza dover aspettare giugno. Intanto Lorenzo ci tiene a dare fede a quanto promesso ai tifosi del Napoli e a dimostrare il suo attaccamento alla maglia azzurra. Allo Stadium ci sarà, e complici anche le tante assenze tra Covid e coppa d’Africa, partirà dal primo minuto. Spalletti gli ha confermato la piena fiducia, facendogli capire che fino a quando il Napoli sarà la priorità del capitano, lui sarà parte integrante del progetto.

Il Mattino