“Giovedì a Torino la partita diventa importante per il Napoli, per invertire le ultime sconfitte”, le parole di Dino Zoff

Dino Zoff, ex campione del mondo, ha parlato oggi a Febbre a 90, su Vikonos Web Radio/Tv. “Giovedì a Torino la partita diventa sentita, importante, per il Napoli per invertire le ultime sconfitte e rimettere l’Inter nel mirino, per la Juve per avvicinare la zona Champions. Sicuramente è una gara delicata, per entrambe le squadre. I bianconeri hanno molte possibilità recuperare per i primi quattro posti, gli azzurri devono ridiventare quello che sono stati”.

