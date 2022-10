[Formazioni] Juventus/Napoli, ballottaggio in attacco per Allegri. Ghoulam sta per ritrovare il posto da titolare

Come dice un noto proverbio, se Roma piange, anche Sparta non ride. Il Napoli avrà diverse assenze, anche se si auspica che qualche recupero possa esserci per i tamponi, ma anche in casa bianconera non c’è da essere ottimisti. Out causa Covid Chiellini, Arthur e Pinsoglio, mentre sono in dubbio in tre: Pellegrini e Kajo Jorge per stato influenzale, così come Bonucci. Il difensore centrale ha un affaticamento muscolare, quindi in dubbio, pronto Rugani. In attacco ballottaggio Morata-Kean. Per Spalletti potrebbe esserci un gradito ritorno, sempre che il tampone di Malcuit non si negativizzi. Ghoulam pronto al posto da titolare sulla sinistra. In attacco Mertens avanti su Petagna, alle sue spalle: Politano, Zielinski e Insigne.

