Fonseca, doppio ex: “Juventus-Napoli? Per gli azzurri questa è una sfida Champions!”

Daniel Fonseca, doppio ex di Juventus e Napoli, ha parlato a Il Mattino, in particolare della sfida di giovedì per la ventesima di campionato. “Per il Napoli questa è una sfida Champions! – ha chiosato Fonseca – Gli azzurri devono trovare continuità ed equilibrio per resistere in testa fino a maggio”. Se c’è una squadra che ha più da perdere, in questo momento, Fonseca non la trova tra le due formazioni che dovranno sfidarsi giovedi: “In questo momento nessuna delle due può permettersi un’altra sconfitta. Il Napoli ha perso troppi punti e la Juventus deve dare continuità ai risultati positivi per non vanificare tutto”.

