Dal mancato esordio in Cina fino ad oggi, tutte le sfide di Lorenzo alla Juventus

Insigne e la Juventus: quante scene, quante partite, quante storie. C’era una volta l’11 agosto 2012, in Cina, in Supercoppa: Mazzarri comincia a lanciare questo talento di 21 anni plasmato da Zeman, ma le espulsioni di Pandev e Zuniga, e tutto il caos di una giornata conclusa tra le polemiche, impediscono il suo esordio nella sfida delle sfide per ogni napoletano che si rispetti: panchina. E arrivederci a Torino, allo Stadium: 5 minuti in campionato al posto di Gamberini, il 20 ottobre dello stesso anno, nella sconfitta per 2-0 firmata Caceres-Pogba. Dall’epoca, Insigne le ha poi giocate tutte tranne due in era Benitez: la finale di Supercoppa vinta a Doha ai rigori il 22 dicembre 2014 e la successiva di campionato persa al fu San Paolo, saltate entrambe per la rottura del crociato del ginocchio destro. Momenti tristi e anche difficili, come quelli vissuti in occasione dei tre rigori falliti (due in campionato e uno nella finale persa nella precedente edizione di Supercoppa), ma anche tanti belli e anzi bellissimi incorniciati da 8 vittorie e 5 gol in tutte le competizioni (a fronte di 13 sconfitte e 2 pareggi).

Fonte: F. Mandarini CdS