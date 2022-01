Da Genova – Il Napoli interessato al ritorno di Quagliarella

A Genova, riportata sulle colonne del quotidiano Il Secolo XIX, si sta facendo strada un’indiscrezione di mercato che, a dir poco, sarebbe clamorosa. Si legge, infatti, che il Napoli avrebbe pensato al ritorno di Fabio Quagliarella a gennaio a causa dell’emergenza in attacco. Si sa che la situazione in attacco per la squadra di Spalletti non è delle più idilliache, vista soprattutto l’assenza di Osimhen, ed è risaputo che si sia in cerca di alternative, ma l’operazione sembra davvero lontanissima dal poter avvenire. In primo luogo perchè mancano le possibilità di cessione a gennaio del centravanti e poi perchè Quagliarella sta bene alla Sampdoria e, a quanto pare, a fine carriera potrebbe anche decidere di ricominciare da dirigente dei blucerchiati.