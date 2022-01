Bradley può avere  Lorenzo in estate:  nel rush finale Mls  

La Major League Soccer aspetta Lorenzo Insigne. Il massimo campionato di calcio per club statunitensi e canadesi comincerà a fine febbraio, il 26 è in programma da calendario la prima giornata, col Toronto FC che affronterà in trasferta il Dallas City FC. Il capitano del Napoli dovrebbe unirsi ai suoi nuovi compagni solo in estate (il contratto attuale scadrà il 30 giugno) e dunque salterà i primi quattro mesi. Insigne non si fermerà un attimo, arriverà in Canada quando la MLS sarà nel pieno e bisognerà accelerare col Mondiale alle porte. Il ct del Toronto, che lo attende, è Bob Bradley, anni 63, ex allenatore dello Swansea City, ex ct di Stati Uniti ed Egitto e papà del centrocampista Michael Bradley, vecchia conoscenza del calcio italiano con trascorsi al Chievo Verona e alla Roma tra il 2011 e il 2014. Oggi Bradley jr è capitano del Toronto, della squadra canadese è bandiera avendo collezionato (dal 2014) 224 partite con 14 gol all’attivo. Insigne lo ha affrontato da avversario una sola volta, il 6 gennaio 2013, in occasione del successo del Napoli per 4-1 a Fuorigrotta contro la Roma. Bradley, anni 34, era titolare della Roma di Zeman con accanto Pjanic e De Rossi, il giovane Insigne subentrò solo nel finale al posto di Hamsik. Pochi minuti per godersi lo show dei festeggiamenti.

Fonte: CDS