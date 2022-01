Aurelio De Laurentiis nominato miglior dirigente del 2021!

L’annuale approfondimento su notorietà e gradimento dei manager sportivi italiani inserito in Sponsor Value, ricerca realizzata dal 2001 da StageUp e Ipsos, indica come Valentina vezzali e Aurelio De Laurentiis siano stati dei personaggi molto influenti quest’anno. La classifica dei dirigenti sportivi più noti, vede ai primi tre posti manager del mondo del calcio. In prima posizione Aurelio De Laurentiis, con il 61% degli interessati, seguito dal presidente della Juventus, Andrea Agnelli (60%), e dall’ad del Monza, Adriano Galliani (57%, vincitore della classifica di notorietà del 2020).

Secondo Giovanni Palazzi, presidente di StageUp: “I dati dell’anno appena trascorso evidenziano, anche come conseguenza delle difficoltà legate all’emergenza sanitaria, la centralità delle figure istituzionali e in particolare della sottosegretaria Vezzali che, in soli 9 mesi, è riuscita a diventare un punto di riferimento riconosciuto dagli addetti ai lavori e molto apprezzato da tutti gli italiani. Per quanto riguarda la notorietà, il calcio si conferma come palcoscenico senza uguali. Da sottolineare anche l’apprezzamento dei dirigenti degli sport non calcistici che, pur avendo una minor esposizione mediatica, vengono apprezzati per un lavoro efficace e di qualità”.

Fonte: Repubblica