ATP CUP – Berrettini e Sinner spietati contro la Francia

Dopo la sconfitta subita in rimonta contro l’Australia, l’Italia del tennis ha affrontato la Francia nella sfida decisiva per restare aggrappati all’Atp Cup. Sinner batte con il punteggio di 6-3; 7-6 (7-3 al tie-break) Arthur Rinderknech. A seguire successo di Berrettini per 6-4; 7-6 nei confronti di Ugo Humbert. Infine vittoria nel doppio per Berrettini-Sinner. Adesso sfida decisiva contro la Russia per accedere alle semifinali.

Fonte: sport.sky.it