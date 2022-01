Ultime Juventus – Contro il Napoli alcuni dubbi di formazione per Allegri

Per il tecnico della Juventus Allegri saranno giorni importanti, per scegliere l’undici da mandare in campo contro il Napoli, il 6 Gennaio all’Allianz Stadium. Quasi certamente non verrà convocato Morata, visto il pressing del Barcellona. Alle spalle di Kean, probabilmente giocheranno Dybala, Chiesa e Bernardeschi. Cuadrado come terzino destro, mentre Pellegrini è in dubbio, favorito Alex Sandro, mentre con la positività di Chiellini, il duo dei centrali saranno Bonucci e De Light. Infine a centrocampo il perno sarà l’ex Milan e Sassuolo Locatelli.

Fonte: F. Bonsignore CdS