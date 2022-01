Nel Barcellona non c’è pace, soprattutto per la questione Covid. Ieri sera erano guariti Jordi Alba e Dani Alves, ma nella giornata di oggi altri due casi di positivi. Ecco il comunicato ufficiale del club spagnolo: “Pedri e Ferran Torres sono risultati positivi al Covid-19.I giocatori sono in buona salute e isolati in casa. Il Club ha informato le autorità competenti”, questo il comunicato del club.

Fonte: gianlucadimarzio.com