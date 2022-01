Spalletti ha deciso la formazione anti-Juventus. Novità su Elmas

Nell’allenamento di ieri a Castel Volturno, al Trainig Center Konami, Spalletti fa sempre la conta tra i calciatori presenti e assenti causa Covid-19. Il tecnico di Certaldo, schiererà alle spalle di Mertens, Politano, Zielinski e Insigne. In difesa invece i maggiori problemi, in attesa dei tamponi per Malcuit, i centrali Rrahamani e Juan Jesus, mentre a destra Di Lorenzo, con a sinistra probabilmente il classe 2000 Zanoli. Su Elmas, in attesa dell’esito del tampone, potrebbe essere convocato per la Juventus, ma si attenderà il risultato, prima di tirare le somme.

Fonte: Il Mattino