Per mister Luciano Spalletti arriva una buona notizia, per quanto concerne l’infermeria. L’attaccante Andrea Petagna, ha avuto l’esito del tampone ed è negativo. L’attaccante ex Atalanta e Spal si è anche allenato con la squadra in allenamento ed è apparso di buon umore. Il tecnico di Certaldo avrà così una carta in più in attacco per la sfida contro la Juventus.

Fonte: Sky Sport