Era in isolamento “precauzionale” Andrea Petagna. Posto in quarantena fiduciaria per il contatto con un positivo. Il calciatore sarà a disposizione di Spalletti per la sfida alla Juventus in quanto il tampone effettuato ha dato esito negativo. Petagna si è dunque allenato insieme al resto dei compagni, è apparso molto felice e non vede l’ora di affrontare i rivali di sempre bianconeri. A riportarlo è Sky Sport.