Report allenamento – In attesa dei rientranti e degli esiti degli ennesimi tamponi, seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center di Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro la Juventus in programma il 6 gennaio a Torino alle ore 20.45. La squadra ha svolto attivazione e torello in avvio di sessione. Successivamente lavoro tattico e partitina a campo ridotto.

dal sito ufficiale della SSCN