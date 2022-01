Picco, dir. ASL Torino: “L’aspetto sportivo è seguito, ma se si giocherà Juve-Napoli non lo so”

Il direttore dell’ASL di Torino, Carlo Picco, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Punto Nuovo, in merito alla partita Juventus-Napoli che si giocherà il 6 gennaio, a proposito dei contagi da Covid.

“Juve-Napoli si giocherà? Ad oggi nessun focus. Con la variante Omicron va rivisto il protocollo del calcio. Giusto l’obbligo di restrizione per i no-vax. Sto seguendo tutta una serie di problematiche relative all’incremento di ricoveri e terapie intensive, alla campagna vaccinale. Tutte situazioni che stanno creando una tempesta perfetta sul sistema sanitario che stiamo cercando di gestire. L’aspetto sportivo mi interessa, è seguito, ma se si giocherà Juve-Napoli non lo so. Non so neanche se con l’Omicron sia il caso di cambiare i protocolli. Andrebbe rivisto questo mondo portando l’attenzione sulla gestione delle nuove quarantene. Gli scenari sono decisamente diversi, abbiamo una variante molto più contagiosa, pare meno aggressiva, ci sono tanti soggetti vaccinati. Va fatta quindi una valutazione differente anche sui protocolli, occorre un aggiornamento. Non è la prima normativa che va in contro a semplificazioni, per la categoria dei contatti c’è stata una modifica infatti. I positivi aumenteranno anche nel mondo del calcio perché la variante corre pur non creando nessun allarme sanitario. Ma vanno fatti i conti anche con questo aspetto. Credo che il sistema che c’è ora, già abbastanza reiterato, che tiene molto conto della persona ospedalizzata, è abbastanza adeguato. Se si arriva in una zona arancione o rossa si prendono provvedimenti anche sull’attività scolastica”.