Paolo Bargiggia: “Tuanzebe? Ennesima grande operazione di Giuntoli”

Nel corso di One Station Radio, durante il programma “Sogno nel Cuore”, condotto da Luca Cerchione, è intervenuto Paolo Bargiggia, giornalista e conduttore di UdineseTv. “Tuanzebe? Non è ancora chiuso ma si formalizzerà. Il giocatore è rientrato al Manchester United e si trasferirà in prestito secco, perché col diritto di riscatto sarebbero serviti 30 milioni. Il Napoli verserà circa 500 mila euro, anche se i Red Devils pagheranno una mensilità quindi il club partenopeo verserà ancora meno. Una grande operazione di scouting del Napoli. Un’ottima operazione. Giuntoli dimostra, ancora una volta, di essere un astutissimo dirigente. L’anno scorso fu molto bravo a gestire anche la situazione con Gattuso e lo vedrei bene in un grande club come la Juventus. Differentemente da Tuanzebe, il Napoli cercherà un’operazione con prestito e diritto di riscatto come ha fatto con Anguissa. Escluderei Digne e Amavi al momento per i costi alti”.

La Redazione