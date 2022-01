Nomi illustri in Serie C con tanti figli d’arte: portieri e difensori

Si legge sul CdS:

PORTIERI. Con il Padova insegue la promozione in B Antonio Donnarumma (31) fratello di Gianluigi portiere della nazionale e del Paris Saint Germain. Nel Trento c’è Gabriele Marchegiani (25) figlio di Luca ex portiere in A di Chievo, Lazio e Torino.

DIFENSORI. La Pro Sesto con Mattia Lucarelli (22), suo padre Cristiano allena la Ternana, e Christian Maldini (25), figlio di Paolo direttore dell’area tecnica del Milan. Ricordando papà Gianluca, in A con Genoa e Roma, stesso ruolo per Andrea Signorini (31) del Gubbio. Il Palermo con Michele Somma (26) figlio del tecnico Mario. La Viterbese schiera Dario D’Ambrosio (33) fratello gemello di Danilo difensore dell’Inter. Il Monterosi con Vincenzo Polito (22) figlio di Ciro ex portiere in A e attuale ds del Bari. Nel Potenza milita Andrea Maestrelli (23) nipote dei tecnici Tommaso, scudetto con la Lazio nel 1974, e Giuseppe Materazzi , che ha allenato in A, B e C.