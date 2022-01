Nomi illustri in Serie C con tanti figli d’arte: centrocampisti e attaccanti

Si legge sul C DS:

CENTROCAMPISTI. Il Trento con Niccolò Bigica (20) figlio di Emiliano ex Bari, Fiorentina, Napoli. Il Seregno ha Matteo Mandorlini (33) figlio di Andrea allenatore ed ex difensore. Il Monterosi con Davide Buglio (23) figlio di Francesco allenatore del Livorno. Il Grosseto con Filippo Serena (22): suo padre Michele, nuovo tecnico del Legnago, è stato difensore, fra le altre, di Inter, Fiorentina e Juventus. L’Olbia con Luca Chierico (20) figlio di Odoacre ex Roma. Potrebbe concretizzarsi il passaggio dal Teramo al Piacenza per Mattia Lombardo (26) figlio di Attilio vincitore di tre scudetti e ora assistente allenatore nello staff della nazionale. L’Avellino ha Alessandro Mastalli (25) figlio di Ennio in A con Bologna e Catania. Il Taranto con Manuel Cannavaro (19) figlio di Paolo ex Napoli e nipote di Fabio capitano dell’Italia mondiale in Germania.

ATTACCANTI. Dal Latina con Lorenzo Di Livio (24), figlio di Angelo che ha conquistato 9 trofei nella Juventus, all’Acr Messina con Ibourahima Baldè (22), fratello di Keita attaccante del Cagliari. Quattro gol nel Cesena per Nicholas Pierini (23) figlio di Alessandro ex Udinese e Fiorentina. Cinque reti nel Modena per Nicholas Bonfanti (19) figlio di Arnaldo in A con l’Atalanta e nipote di Aquilino attaccante di Milan e Inter. Nel Taranto 7 gol per Giuseppe Giovinco (31) fratello di Sebastian ex Juventus. La Juve Stabia con Vincenzo Della Pietra (19) figlio di Carmine ex Napoli in A. Nella Pergolettese ha esordito e segnato Matias Fonseca (20) figlio di Daniel ex Roma, Napoli e Juventus. La Pro Vercelli con Gianmario Comi (29), a quota 5 gol, papà Antonio è stato ex di Torino, Roma e Como, Matteo Della Morte (22) figlio di Ivano ex Torino e Lazio, Christian Silenzi (24) figlio di Andrea ex Napoli e Torino. Il Lecco ha Simone Andrea Ganz (28): papà Maurizio, tecnico del Milan nella Serie A Femminile, ha vinto da attaccante la Coppa Italia con la Sampdoria e lo scudetto con la squadra rossonera.