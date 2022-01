Il Napoli è sempre più vicino ad Alex Tuanzebe, difensore centrale del Manchester United, ora gioca all’Aston Villa. Aggiornamenti in tempo reale su twitter dal collega Nicolò Schira. “Ultimi incartamenti in completamento per Axel #Tuanzebe al #Napoli dal #ManUnited in prestito (500mila euro) + bonus in caso di qualificazione #UCL Gli azzurri avranno una corsia preferenziale in estate per trattare riscatto. Operazione condotta da intermediario Fabrizio Ferrari”.

Fonte: twitter Nicolò Schira