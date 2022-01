Napoli-Tuanzebe, corsa contro il tempo per averlo contro la Juventus

Il Napoli e Tuanzebe, sono sempre più vicini, visto lo scambio dei documenti, ma è chiaro che per Spalletti sarebbe importante poterlo avere quanto prima, vista l’emergenza in difesa. Koulibaly è in Senegal per la Coppa d’Africa, ci sono i soli Rrahamani e Juan Jesus. L’occasione del prestito era troppo ghiotta per il club azzurro e non solo, giocatore che fu scoperto da Mourinho quando allenava lo United. Ora è all’Aston Villa, ma non ha giocato per incompatibilità con Steven Gerard. I “reds” volevano che Tuanzebe giocasse ancora in Premier League, però l’esperienza all’estero può essere l’occasione per crescere. Sulla formula dell’operazione invece è prestito secco sarebbe 500 mila euro, mentre per il riscatto se parlerebbe a fine anno, valutando le sue prestazioni. Il giocatore è regolarmente vaccinato. Le visite mediche? Domani si vociferava, ma vista la questione burocratica dell’extracomunitario, diventa complesso il tutto. Il Napoli aveva altri nomi nella lista, però l’occasione del difensore del Manchester era lì sul tavolo.

Fonte: Marco Giordano CdS