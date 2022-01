Napoli su Berardi se Insigne dovesse lasciare già a gennaio?

Il passaggio di Lorenzo Insigne al Toronto sembrerebbe ormai cosa fatta; a meno di clamorosi colpi di scena. Bisognerà però capire se il capitano del Napoli si trasferirà nella città canadese già a gennaio oppure alla scadenza del contratto. Tutto sarà più chiaro quando ci sarà il meeting tra la dirigenza partenopea e i manager del Toronto; i quali, probabilmente, arriveranno alle pendici del Vesuvio nella giornata di martedì o mercoledì. Secondo quanto riporta EuropaCalcio.it, se dovesse materializzarsi il passaggio di Insigne al Toronto già in questa finestra di mercato, il Napoli potrebbe sostituirlo con Domenico Berardi. Il Napoli ha chiesto 20 milioni di euro per il cartellini del numero 24 azzurro a quel punto, se la trattativa dovesse andare a buon fine, il Napoli avrebbe a disposizione il denaro utile per convincere il Sassuolo a cedere l’attaccante classe ’94. Dal canto suo, Berardi ha già espresso alla società neroverde la volontà di provare una nuova esperienza in un club più blasonato. Fonte: Europa calcio