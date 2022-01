Nani (Dirigente): “Buon affare Tuanzebe, potrebbe esplodere a Napoli”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Gianluca Nani, dirigente

“Tuanzebe è un buon giocatore, è sempre stato sul punto di esplodere. Se lo prende, il Napoli fa un buon colpo, a quelle condizioni poi. Il mercato di gennaio è sempre difficile perché le squadre arrivano con un budget già esaurito e poi chi ha giocatori forti non li lascia andare.

C’è stato un grande intercambio negli ultimi anni non solo tra giocatori, ma anche negli staff per cui i campionati si sono livellati. Per questo motivo, l’adattamento dei giocatori all’Italia, è ridotto.

Coppa d’Africa? Non si possono cancellare queste competizioni, le squadre che hanno giocatori forti come il Napoli che partecipano alla competizione devono tener conto delle partenze e metterlo in preventivo. Forse bisognerebbe studiare qualcosa di diverso, magari una pausa invernale più lunga quando c’è la coppa d’Africa perché così vengono penalizzati i giocatori che non saranno acquistati da club importanti e pure le nazionali che non vedono valorizzati i propri calciatori”.